Die Helios-Kliniken in Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verschärfen ihre Zutrittsbestimmungen. Personen von außen werden nur noch mit eigener FFP2-Maske und einen negativen Antigen- oder PCR-Test reingelassen. Besuche sind nur mit einer Sonderregelung in Ausnahmesituationen möglich und müssen im Vorfeld mit dem behandelnden Chef- oder Oberarzt abgestimmt werden. Werdende Väter oder andere medizinisch notwendige Begleitpersonen werden per Antigen-Schnelltest in der Klinik abgestrichen.