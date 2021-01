Die starken Schneefälle haben in Freiburg und Region zahlreiche Stromausfälle verursacht. Laut Netzbetreiber "bnNetze“ waren am Morgen 18 Trafostationen außer Betrieb, weil im Wittental im Freiburger Osten ein Baum auf eine Freileitung gefallen war. Wegen Schneebruchs fielen bereits gestern in Horben 7 Trafostationen aus. Stromausfälle gab es auch in Freiburg-Zähringen, sowie im Bereich Breisach und am Stübenwasen.