Nach dem Bombenverdacht in der Offenburger Fußgängerzone am Donnerstagabend hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der Inhalt des herrenlosen Rucksacks entpuppte sich als ungefährlich. Der herrenlose Rucksack lag beim Eingang des Offenburger Bürgerbüros. Laut Polizeiangaben hatte ein Mann ihn dort am Nachmittag abgestellt und war dann weggegangen. Eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros entdeckte in dem Rucksack ein verdächtiges Paket und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte sperrten den Platz um das Bürgerbüro ab. Bomben-Entschärfer des Landeskriminalamtes fanden in dem Paket Kleidungsstücke und Papiere und gaben Entwarnung. Die Polizei prüft nun, ob gegen den polizeibekannten, mutmaßlichen Ableger des Rucksacks weitere Ermittlungen eingeleitet werden.