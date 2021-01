Der Zugverkehr zwischen Hausach (Ortenaukreis) und Freudenstadt ist bis mindestens Freitagmorgen eingestellt. Laut der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG waren am Donnerstagmittag nach den starken Schneefällen Bäume längs der Strecke gebrochen und umgestürzt. Ein Zug aus Offenburg kommend in Richtung Freudenstadt sei gegen einen umgeknickten Baum gefahren, so ein Sprecher der SWEG. Die Frontscheibe der Lock sei zu Bruch gegangen. Der Zugführer habe seine Fahrt aber noch bis ins zwei Kilometer entfernte Schiltach fortsetzen können. Von dort wurden die Fahrgäste per Busnotverkehr weitertransportiert. Für die aktuell ausfallenden Züge ist laut SWEG nur bedingt ein Schienenersatzverkehr möglich.