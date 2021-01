Im Kreis Rottweil ist eine eindeutige Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. Darauf hat der Leiter des Gesundheitsamts Heinz-Joachim Adam in einer heutigen Medienkonferenz hingewiesen. Der Lockdown trage Früchte, so Adam. Neuinfektionen würden zum großen Teil nur noch im Familienkreis stattfinden, auch in den Senioren- und Pflegeheimen seien die Zahlen der Ansteckungen stark gesunken. Bis Ende kommender Woche sind im Kreis Rottweil in vier weiteren Pflegeheimen Impfungen geplant.