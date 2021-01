Nach seinem Erholungsaufenthalt im Schwarzwald kehrt Kremlgegner Alexej Nawalny am Sonntag nach Moskau zurück. Das teilte der 44-Jährige über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nawalny war von Oktober bis Anfang Dezember in Ibach (Kreis Waldshut), um sich dort von seinem Giftanschlag zu erholen. Er sei viel gewandert, habe viel gejoggt und Kontakte zu Leuten im Ort gehabt, so der Bürgermeister von Ibach, Helmut Kaiser. Für seinen Aufenthalt habe sich Nawalny bedankt. Er werde Ibach in Erinnerung behalten