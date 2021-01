In Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat in der vergangenen Nacht ein Lastwagen gebrannt. Gegen 21 Uhr entdeckte der Fahrer im Rückspiegel Funkenflug. Nach dem Anhalten brannte es bereits zwischen der Zugmaschine und dem Auflieger. Die Zugmaschine stand anschließend lichterloh in Flammen, der Auflieger konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Es entstand Sachschaden in einem hohen fünfstelligen Bereich, so die Polizei.