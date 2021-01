In der zweiten Deutschen Eishockeyliga hat der EHC Freiburg am Dienstagabend das Rückspiel im Rahmen des nachgeholten 7. Spieltags gegen die Bad Tölzer Löwen mit 4:3 gewonnen. Das Spiel ging in die Verlängerung. Die Wölfe stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Und auch die Schwenninger Wild Wings waren erfolgreich im badischen Derby. Sie gewannen in der Deutschen Eishockeyliga auswärts bei den Adler Mannheim mit 3:1.