Auf der A5 bei Offenburg ist am Dienstagmorgen ein Transporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Auf der Strecke kam es in Fahrtrichtung Basel zu mehr als zehn Kilometern Stau. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 6 Uhr: Mit hoher Geschwindigkeit ist der Transporter auf den LKW aufgefahren und hat sich unter den Auflieger geschoben. Die Feuerwehr musste den 61 Jahre alten Fahrer befreien. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während des Rettungseinsatzes ist der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, könnte zur Bergung der Unfallfahrzeuge eine Vollsperrung notwendig sein.