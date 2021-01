Die Corona-Pandemie führt die Pflegeheime im Landkreis Waldshut noch immer an ihre Belastungsgrenzen. Mehr als die Hälfte der Corona-Toten im Landkreis Waldshut verstarben in einem Alten- oder Pflegeheim. Obwohl bereits im Frühjahr in den Alten- und Pflegeheimen Schutzmaßnahmen getroffen wurden, ist die Bekämpfung des Virus in Heimen äußerst schwierig, so das Landratsamt Waldshut. Bislang sind fünf Heime im Kreisgebiet besonders schwer betroffen. Für die Heimbewohner dort sind die Schutzmaßnahmen sehr einschneidend. Erschwerend kommt hinzu, dass vielerorts auch Personal betroffen ist. Derzeit gibt es noch 44 Corona-Fälle unter Heimbewohnern und 20 beim Personal. Fast 150 Heimbewohner gelten als genesen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 68 Menschen aus Alten- und Pflegeheimen an oder mit Corona verstorben. Zum Vergleich: im gesamten Kreisgebiet waren es 113.