Eine Radfahrerin hat sich am Sonntag Mittag in einem Kreisverkehr in Offenburg nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Möglicherweise wurde der Autofahrer durch die Sonne geblendet und hatte die Frau zu spät gesehen, so die Polizei. Während der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr vorübergehend gesperrt werden.