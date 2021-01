Der Tourismus-Ansturm im Schwarzwald rund um Freiburg hat sich am Sonntag laut Polizei in Grenzen gehalten. Viele Menschen waren zwar zum Wandern oder Schlittenfahren auf dem Feldberg, Schauinsland oder auch Kandel. Straßen mussten aber nicht gesperrt werden. Auch hat es keine Verstöße gegen Corona-Regeln gegeben, so die Polizei in Freiburg.