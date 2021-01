per Mail teilen

Das Land unterstützt den Freiburger Gestaltungsbeirat mit insgesamt 8.000 Euro in diesem und im nächsten Jahr. Mit der Landesförderung kann kann der Gestaltungsbeirat seine Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, indem er etwa bauliche und planerische Konzepte transparent macht. Gestaltungsbeiräte sind unabhängige, externe Experten, die der Stadt bei aktuellen Bauprojekten zur Seite stehen. In Freiburg kommt das fünfköpfige Gremium aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur. In den vergangenen sieben Jahren wurden fast 100 Projekte beraten.