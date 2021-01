Die französische Umweltministerin Barbara Pompili hat am Dienstag die Sondermülldeponie Stocamine im elsässischen Wittelsheim besichtigt. Vor 20 Jahren wurden in dem ehemaligen Salzbergwerk mehr als 40.000 Tonnen Sondermüll eingelagert, darunter auch Arsen, Asbest und Quecksilber. Inzwischen ist das Bergwerk einsturzgefährdet. Die französische Umweltministerin Barbara Pompili sieht nach einer Studie im Auftrag der Regierung zwei Möglichkeiten, was mit der Sondermülldeponie Stocamine geschehen soll: Entweder wird der eingelagerte Müll schrittweise geborgen oder der Müll bleibt an Ort und Stelle und das ehemalige Bergwerk wird stabilisiert. So hat sich Barbara Pompili in einem Interview mit der französischen Zeitung "Dernières Nouvelles d’Alsace" geäußert. Sie selbst bevorzugt die Stabilisierung des Bergwerks. Bevor die Entscheidung gefällt wird, will sie sich aber am Dienstag vor Ort einen Eindruck machen, so die Ministerin in dem Interview weiter. Da bereits von 2015 bis 2017 95% des Quecksilbers aus der Mine geborgen worden seien, sehe sie keine große Gefahr für das Grundwasser mehr.