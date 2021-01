Die Polizeibehörden in Südbaden rechnen am Dreikönigstag wieder mit Gedränge und überfüllten Parkplätzen bei den beliebten Schneegebieten im Schwarzwald. Das Polizeipräsidium Offenburg will die Polizeipräsenz an der Schwarzwaldhochstraße erhöhen. Allein zwischen Silvester und dem 3. Januar wurden an der B 500 laut eines Sprechers der Offenburger Polizei knapp 1.500 Verwarnungen wegen Falschparkens ausgesprochen. Mehr Polizeipräsenz auch auf dem Kandel. Wenn der Andrang wieder zu groß wird, wird die Polizei möglicherweise wieder eine Zufahrt zum Kandel abriegeln.