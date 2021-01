per Mail teilen

Nach dem Erdbeben in Kroatien schicken Feuerwehren aus ganz Südbaden zum zweiten Mal Lastwagen mit Hilfsgütern in die Region. Am Donnerstag starten 11 Sattelzüge mit 70 Tonnen Material von Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aus mit Winterbekleidung, Lebensmitteln und Baumaterial.