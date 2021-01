Der Verwaltungsstab Freiburg lobt die Abläufe im Zentralen Impfzentrum auf der Messe. Knapp eine Woche nach der Eröffnung liefe die Organisation hervorragend, so die Vertreterinnen und Vertreter der Rettungsdienste, des Gesundheitsamts, der Polizei und der Stadtverwaltung. Im Zentralen Impfzentrum in Freiburg werden täglich - von Montag bis Samstag - rund 250 Menschen geimpft. Über 80-Jährige und medizinisches Fachpersonal bekommen dort einen Pieks. Mobile Impf-Teams sind außerdem in Pflegeheimen unterwegs und impfen bis zu 800 Personen pro Woche, darunter Bewohner und Pflegekräfte. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, wird es auch mehr Termine geben. Im Zentralen Impfzentrum in Freiburg könnten mit der vorhandenen Infrastruktur bis zu 2.000 Menschen täglich geimpft werden. Landesweit haben mittlerweile 25.000 Menschen eine Impfung bekommen, die Impfdosen sollen pro Woche auf 90.000 erhöht werden.