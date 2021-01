per Mail teilen

In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen weiter. Vielerorts gelten nur wenige Einschränkungen. Am Mittwoch tagt die Landesregierung, der Bundesrat, erstmals im neuen Jahr. Auf der Tagesordnung steht auch eine mögliche Verschärfung der Maßnahmen. Aufgrund von fehlendem Impfstoff konnten große Impfkampagnen in der Schweiz nicht wie geplant heute beginnen. Die wenigen angebotenen Impftermine waren innerhalb von Minuten ausgebucht.