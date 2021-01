Die Lörracher Frauenberatungsstelle bietet ab kommender Woche Sprechstunden für Frauen im ländlichen Raum an. Dann können sich Frauen, die von ihren Partnern misshandelt werden, am Dienstagvormittag im Rathaus von Bad Bellingen und am Donnerstagvormittag im Gesundheitszentrum in Todtnau an eine Beraterin wenden. Nach der Erfahrung der Lörracher Frauenberatungsstelle sind für Frauen im ländlichen Raum besondere Schutzkonzepte nötig. Es geht dabei um die Frage, wo sie im Ernstfall schnell Hilfe finden können bis die Polizei eintrifft. Laut Frauenberaterin Rachida Saadaoui kann eine Frau bei einem Hilferuf in Lörrach in wenigen Minuten mit der Polizei rechnen, nicht so in Todtnauberg.