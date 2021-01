Der EHC Freiburg hat in der Eishockeyliga DEL2 Sonntagabend mit 4 : 2 gegen Bayreuth gewonnen. Die Mannschaft von EHC-Trainer Peter Russel steht mit 30 Punkten auf Platz zwei in der Tabelle. Spitzenreiter Kassel hat bereits 9 Punkte Vorsprung. Der Schwenninger ERC spielt in der DEL am Montagabend zuhause gegen die Straubiger Tigers.