per Mail teilen

Nach einem Ansturm von Ausflüglern und einem Verkehrschaos hat die Polizei am Sonntag erneut eine Zufahrt zum Gipfel des Kandels (Kreis Emmendingen) abgeriegelt. Die Landstraße von Waldkirch war von 14 Uhr bis 16 Uhr gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Grund dafür waren "nahezu chaotische Zustände" auf dem Gipfel. Die Parkplätze rund um den Kandel waren überfüllt. Autofahrer stellten ihren Wagen teilweise unerlaubt an der Straße ab. Es kam zu Menschenansammlungen. Mindestabstände konnten nicht eingehalten werden. Auf dem Feldberg dagegen war die Lage deutlich ruhiger. Am Mittag waren einige Parkplätze noch frei.