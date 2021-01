per Mail teilen

Nach einem Streit haben zwei Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in Basel (Schweiz) einen 30 Jahre alten Mann bewusstlos geschlagen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt ließen sie ihr Opfer regungslos auf der Straße zurück. Ein Autofahrer wurde auf den 30-Jährigen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Ein Anwohner leistete Erste Hilfe. Sanitäter brachten den bewusstlosen Mann in die Notaufnahme. Er wurde auf die Intensivstation verlegt.