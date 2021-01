per Mail teilen

In Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gewütet. Wie die Polizei mitteilte, quoll beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter Rauch aus den Dachfenstern des Hauses. Da sich das Feuer auf ein Nachbarhaus ausbreitete, wurden beide Häuser mit insgesamt 13 Bewohnern evakuiert. Sie alle blieben unverletzt. Kurze Zeit später gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Teile der Häuser werden auf absehbare Zeit nicht mehr bewohnbar sein. Die Brandursache ist noch unklar.