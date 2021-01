per Mail teilen

Ein 19 Jahre alter Autofahrer und sein 20-jähriger Mitfahrer haben sich am Samstag in der Ausfahrt der A81 bei Rottweil überschlagen. Das Auto kippte in der Kurve um und schleuderte dann auf dem Dach über die angrenzende Grünfläche. Fahrer und Mitfahrer konnten sich unverletzt aus dem Auto befreien. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht, dass er Drogen genommen haben könnte.