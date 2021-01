per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat dem Schwarzwald einen Wander-Boom beschert. Im Nationalpark Schwarzwald seien im Zeitraum April bis Juni 2020 rund 100.000 Gäste mehr unterwegs gewesen als im Vorjahreszeitraum, erklärte die Nationalparkverwaltung. Das sei ein Plus von knapp 50 Prozent. An einigen Stellen wurden demnach gar doppelt bis dreimal so viele Ausflügler wie im Vorjahreszeitraum gezählt. Der Andrang habe sich zudem nicht auf die üblichen Hotspots beschränkt. Auch bisher selten besuchte Orte seien nun verstärkt aufgesucht worden, hieß es.