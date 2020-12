Ein 28-jähriger Mann aus Lörrach ist offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Polizeiangaben berichtet, wurde der Mann in Bochum erstochen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in einem Bochumer Mehrfamilienhaus. Der 28 Jahre alte Lörracher soll vom 19-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin erstochen worden sein. Das Ganze spielte sich offenbar in der Wohnung der Frau ab. Der 19-Jährige soll dem Opfer von hinten in den Rücken gestochen haben; zuvor habe es zwischen seiner Mutter und dem Lörracher eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Der Mann starb laut Polizei noch in der Wohnung und konnte nicht mehr reanimiert werden. Einsatzkräfte nahmen den 19-Jährigen fest. Er sitzt jetzt wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.