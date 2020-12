Mit bewachten Parkplätzen will die Stadt Straßburg verhindern, dass in der Silvesternacht wieder massenhaft Autos angezündet werden. Vor einem Jahr hatten in der elsässischen Stadt vor allem jugendliche Brandstifter gewütet und sogar Feuerwehrleute attackiert. Mehr als 200 Autos hatten in Straßburg gebrannt. Helfer, die zum Löschen ausrückten, waren aus dem Hinterhalt mit Feuerwerkskörpern und anderen Projektilen beworfen und beschossen worden. Dieses Mal soll die Silvesternacht anders verlaufen. Wegen der Corona-Pandemie gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die Menschen müssen in den Häusern bleiben, für ihre Autos will die Stadt sorgen. Sie hat das Parken in bestimmten Vierteln und Zonen über den Jahreswechsel verboten. Als Abstellplätze stehen in Straßburg und den Vororten neun große Parkplätze bereit, die in der Silvesternacht bewacht werden. Auch Sportvereine bieten Parkplätze als Ausweichmöglichkeit an. Ein Fußballclub im Viertel Meinau hat dafür ein eigenes Sicherheitsteam organisiert. Um die Sicherheit der Feuerwehrleute bei möglichen Einsätzen zu verbessern, hatten Wehr und Polizei nach den jüngsten Krawallen eine engere Zusammenarbeit vereinbart.