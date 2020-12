Im letzten Spiel des Jahres sind die Schwenninger Wild Wings am Mittwochabend bei den Nürnberg Ice Tigers zu Gast. Die Wild Wings sind mit zwei Siegen in die deutsche Eishockey Liga gestartet, die Nürnberger haben ihre Partien verloren. Der Schwenninger Neuzugang Marius Möchel rechnet seinem Team gute Siegeschancen aus, geht aber von einem schwierigen Spiel aus. Nürnberg werde alles daran setzen zu gewinnen, so Möchel. Die Wild Wings haben zudem drei Nachwuchsspieler für den Spielbetrieb in der deutschen Eishockey Liga lizensiert. Sportdirektor Christof Kreutzer freut sich, dass man durch die gute Nachwuchsarbeit den Kader mit eigenen Nachwuchsspielern ergänzen könne.