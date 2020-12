Zollbeamte des Hauptzollamtes Lörrach haben bei Kontrollen an der Schweizer Grenze in der Vorweihnachtszeit Designerhandtaschen und Luxusarmbanduhren entdeckt. Wie die Behörde erst am Dienstag mitteilt wurden bei einem Paar in Weil am Rhein Handtaschen im Wert von 21.000 Schweizer Franken gefunden. Diese hatten sie in der Schweiz gekauft, wollten sie - ohne vorher verzollt zu haben - dorthin wieder zurückbringen. In zwei anderen Fällen wurden Luxusarmbanduhren für mehrere Tausend Euro gefunden. Die Schmuggler wurden angezeigt.