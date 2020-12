Biathlet Benedikt Doll aus Titisee-Neustadt hat sich im Duo mit Skilangläuferin Denise Herrmann am Montagabend beim letzten Biathlon-Rennen des Jahres in Ruhpolding Platz drei gesichert. Im Schlussspurt hatte Doll die Nase hauchdünn vorne, sein Vorsprung auf den Viertplatzierten lag bei nur 0,1 Sekunden. Am 5. Januar stehen für Doll die Biathlon-Weltcups im thüringischen Oberhof an.