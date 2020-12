Der Zoll in Lörrach warnt davor, nicht zugelassenes Feuerwerk in den Nachbarländern zu kaufen und mit nach Deutschland zu bringen. Man werde in den kommenden Tagen verstärkt an den Grenzübergängen kontrollieren, heißt es in einer Mitteilung. Wegen der Corona-Pandemie ist der Verkauf von Pyrotechnik in Deutschland derzeit verboten. Laut Zoll haben sich in den vergangenen Jahren Grenzgänger immer wieder im Ausland mit nicht zertifizierten Feuerwerkskörpern eingedeckt.