Der Zoll wird in den Tagen vor dem Jahreswechsel an Grenzübergängen nach Deutschland, aber auch im Postverkehr, nach nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern suchen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Böllern und Raketen, die aus dem Ausland kommen und hier nicht zertifiziert sind. Ein Trend, den man in den vergangenen Jahren vermehrt festgestellt habe. Das teilte das Hauptzollamt Lörrach am Samstag mit. Während Pyrotechnik in Deutschland mit Prüfsiegel versehen sind, fehle dies bei Feuerwerkskörpern aus dem Ausland. Die Einfuhr ist außerdem verboten und strafbar. In diesem Jahr ist unter anderem der Verkauf und das Abbrennen von Pyrotechnik vor und an Silvester verboten.