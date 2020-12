per Mail teilen

Weihnachtsüberraschung für viele Lkw-Fahrer: Trucker, vor allem aus Südost-Europa, die über die Feiertage auf Raststätten an der A5 in Südbaden verbringen müssen, bekamen kleine Weihnachtsgeschenke. Vertreter des Verbands des Verkehrsgewerbes und der Gewerkschaft Verdi überreichten weit über 300 Päckchen an die Lkw-Fahrer, unter anderem auf der Rastanlage Hartheim-Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Enthalten waren Überraschungen wie Obst, Schokolade oder Spielsachen für deren Kinder. Das sei ein toller Tag, sagte ein Lkw-Fahrer aus der Ukraine. Er vermisse seine Familie unendlich, dürfe aber nicht weiterfahren. Grund dafür ist das über die Feiertage bis Sonntag geltende Lkw-Fahrverbot. Den Truckern bleibt nichts anderes übrig, die Weihnachtstage auf einer Rastanlage und ohne ihre Familien zu verbringen.