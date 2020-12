Die Polizei hat am Freitag in Jestetten (Kreis Waldshut) zwei mutmaßliche Autoeinbrecher erwischt und festgenommen. Bei ihnen seien Gegenstände gefunden worden, so die Polizei, dass man davon ausgehe, die beiden mutmaßlichen Täter waren professionell auf Einbruchstour. Ein Anwohner von Jestetten war zuvor von einer Alarmanlage aufgeschreckt worden. Sie war an einem der Wagen losgegangen. Beim Nachsehen konnte er zwei Personen wegrennen sehen. An zwei Pkw, die vor dem Anwesen geparkt waren, stellte er eingeschlagene Seitenscheiben fest worauf er die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnten nach Zeugenhinweisen die zwei mutmaßlichen Täter entdeckt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.