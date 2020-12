Trotz der schwierigen Umstände aufgrund der Pandemie zieht die Dienstleistergewerkschaft ver.di Südbaden Schwarzwald eine gute Bilanz für das Jahr 2020. Für die rund 34.000 Mitglieder konnte die Gewerkschaft zahlreiche Tarifabschlüsse durchsetzen. Aufstockungshilfen

bei Kurzarbeit, Coronaprämien, finanzielle Unterstützung für Selbständige, Kulturschaffende und Künstler bilanziert ver.di Südbaden

Schwarzwald für dieses Jahr. Erfreulich sei die Rechtsschutzbilanz: So waren überraschend wenig Kündigungsschutzprozesse notwendig. Im

Dienstleistungsbereich sei es in der Region bisher zu keinen Massenentlassungen gekommen, so die Gewerkschaft. So hätten sich wohl

Kurzarbeit und Homeoffice in der Krise bewährt. Bei den Mitgliedern gab es in diesem Jahr 1.400 Neuzugänge.