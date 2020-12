Der katholische Kirchengemeinderat von Weil am Rhein hat dafür gestimmt, dass die Weiler Kirchengemeinde künftig in einer Pfarrgemeinde von der Größe des heutigen Dekanats Wiesental aufgehen soll. Die künftige Großpfarrei wird nicht mit dem Landkreis Lörrach identisch sein, weil ihr die Kirchengemeinde Schliengen nicht angehören wird. Das Erzbistum Freiburg will bis 2030 viele bislang eigenständige Gemeinden zu einer Großpfarrei zusammenfassen. Hintergrund sind der Priestermangel und die sinkende Zahl an Kirchenmitgliedern.