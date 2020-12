Die Planungen für die Kreisimpfzentren in Freiburg, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen, sowie in Müllheim, Offenburg und Tuttlingen laufen nach Angaben der jeweiligen Landratsämter auf Hochtouren. Sie sollen am 15. Januar einsatzbereit sein.

Zuerst werde es in den Kreisimpfzentren Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen einen Testlauf geben, teilt das Landratsamt Waldshut mit. Danach soll an sieben Tagen pro Woche von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr geimpft werden. Das wären dann für den Landkreis Waldshut 750 Impfungen pro Tag. Hinzu kommen zwei mobile Impftrupps, die in den Pflegeheimen die Impfungen vornehmen.

Wichtigste Aufgabe genügend Fachpersonal zu finden

Dreh- und Angelpunkt sei, das medizinische Fachpersonal zu finden, so das Landratsamt. Im Impfzentrum werden pro Tag 40 Fachkräfte gebraucht. Angefragt wurden Ärztinnen und Ärzte aus der Region sowie Ärzte, die im Ruhestand sind. Gesucht werden derzeit noch Fachkräfte aus der medizinischen Assistenz. Weitere Details wird das Landratsamt bekannt geben, wenn der Ablauf und die Pläne stehen.

Kreisimpfzentrum Müllheim wird vom DRK betrieben

Auf vergleichbarem Stand ist das Kreisimpfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Müllheim. Die Kreisverbände Freiburg und Müllheim stellen dort das administrative Personal und die Leitung der Einrichtung. Der tägliche Personalbedarf wird aufgrund der verfügbaren Impfstoffmenge, der verfügbaren Ärzte und der Impfbereitschaft schwanken. Das DRK wird bei den mobilen Impfteams beteiligt sein, die gemeinsam mit dem Landratsamt aus dem Kreisimpfzentrum heraus geplant werden.

Landesärztekammer und KVBW organisieren Arzt-Personal

Das medizinische Fachpersonal werde über das Regierungspräsidium organisiert, heißt es, die Ärzte über die Landesärztekammer beziehungsweise die Kassenärzliche Vereinigung Baden-Württemberg KVBW. Weiterhin kümmert sich das Landratsamt um die Security, die professionelle Reinigung nach hygienischen Standards sowie die Dolmetscher.

Impfungen für Helfer-Teams am KIZ noch ungeklärt

In Müllheim soll in zwei Schichten gearbeitet werden: von 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Geplant ist weiter, dass das KIZ montags bis samstags geöffnet haben soll. Offen sei aber immer noch die Frage, ob und wann die Helfer am KIZ selbst geimpft werden. Das werde derzeit geklärt.

Impf-Start in Offenburg doch erst im Januar

Das Impfzentrum in Offenburg geht, anders als ursprünglich geplant, doch nicht in diesem Jahr an den Start. Stattdessen will die Stadt laut Oberbürgermeister Marco Steffens voll auf mobile Impfteams setzen, um die Bewohner von Pflege-Einrichtungen zu impfen. Drei oder vier Heime sollen noch an diesem Sonntag Besuch von den mobilen Impfteams bekommen, sagte Bürgermeister Steffens dem SWR. Die Teams erhalten dann alle 1.500 Impfdosen, die der Stadt am Sonntag voraussichtlich geliefert werden. Dass das Impfzentrum auf dem Messegelände erst am 5. Januar öffnen soll, sei kein Problem, meint der Offenburger Bürgermeister: Es sei gut, den Schwerpunkt jetzt auf die Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu legen, für die das Virus besonders gefährlich sei.

Impfzentrum Freiburg startklar - Helfer werden zuerst geimpft

Das Impfzentrum Freiburg ist hingegen startklar und bereitet sich auf die Lieferung des Impfstoffs vor, sagt der städtische Koordinator Frank Uekermann. Dort sollen am Sonntag zunächst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Intensivstationen geimpft werden. Gleichzeitig werden auch in Freiburg mobile Impfteams in Pflege-Einrichtungen unterwegs sein.

KIZ Tuttlingen: Aufbau im Plan - startklar am 15. Januar

In der Kreissporthalle Tuttlingen haben die Aufbauarbeiten für das Kreisimpfzentrum begonnen. Bisher läuft alles nach Plan. Der Aufbau der räumlichen Infrastruktur werde noch vor dem Jahreswechsel abgeschlossen, sagte Brandmeister Andreas Narr. Ab dem 15. Januar sollen in dem Impfzentrum in zwei Schichten bis zu 750 Personen am Tag geimpft werden.