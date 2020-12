Eine Woche nach der Evakuierung ihrer Häuser in Todtnau können die zwölf betroffenen Bewohner zum Weihnachtsfest in die Gebäude zurückkehren. Die drei Häuser, in denen die zwölf Menschen wohnen, waren nach einem Felssturz evakuiert worden. Erst am Mittwoch Vormittag gab das zuständige Landesamt für Geologie und Bergbau nach einer Sicherheitsüberprüfung die drei evakuierten Häuser in Todtnau wieder für die Bewohner frei. Die zwölf Bewohner, die eine Woche lang in Ferienwohnungen oder bei Verwandten untergekommen waren, können nun ihre Koffer packen und Weihnachten wieder im eigenen Wohnzimmer feiern. Ein älteres Bewohnerpaar war von der Stadt Todtnau vorübergehend im städtischen Seniorenheim untergebracht worden. Die Sicherungsmaßnahmen, die nach dem Felssturz angelaufen sind, gehen im Januar weiter. Vergangene Woche hatte ein herabgestürzter Felsbrocken den Holzschuppen eines der drei Wohnhäuser demoliert.