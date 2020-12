per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B31 bei Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind Dienstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. An der Kollision in Fahrtrichtung Freiburg waren mindestens 3 Autos beteiligt. Nach einem vierten Fahrzeug, das ebenfalls in den Unfall verwickelt gewesen sein soll wird noch gesucht. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die B31 Richtung Westen für mehrere Stunden gesperrt.