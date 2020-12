Ein Mann mit einer Machete hat am Freitagabend in Oberkirch für Aufregung gesorgt. Mehrere Personen alarmierten im Laufe des Abends die Polizei. Der erste Anruf ging gegen 20 Uhr ein. Ein Passant meldete, dass jemand mit einer Art Machete und einem Schutzschild ausgestattet auf der Straße herumschreie. Eine dreiviertel Stunde später wählte die Mitarbeiterin einer Tankstelle den Notruf: ein Mann mit Machete wolle sie überfallen, so die Frau. Auf die Geldforderung des Mannes ging sie nicht ein. Der Bewaffnete flüchtete. Polizisten stellten kurz darauf an einer Bushaltestellte einen Verdächtigen, der mit einer Machete herumfuchtelte. Sie konnten den Mann überwältigen und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde dabei leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Versorgung wurde er in eine Fachklinik gebracht.