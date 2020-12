per Mail teilen

Das Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe um Waffenexporte von Heckler und Koch nach Mexiko beginnt Anfang Februar. Vor zwei Jahren waren ehemalige Mitarbeiter des Waffenherstellers aus Oberdorf (Kreis Rottweil) verurteilt worden. In einer Mitteilung heißt es, dass der BGH ein finales Urteil fällt, sei ein Erfolg der Friedens- und Menschenrechtsbewegung. Diesem Prozess vor dem BGH komme eine grundsätzliche Bedeutung für die deutsche Rüstungsbranche zu, so der Tübinger Rechtsanwalt Holger Rothbauer. 2010 hatte er im Auftrag von Rüstungskritikern Strafanzeige gegen den Waffenhersteller aus Oberndorf gestellt. Mitarbeiter sollen rund 4.500 Sturmgewehre nach Mexiko exportiert haben.