Die in Großbritannien aufgetauchte neue Variante des Corona-Virus beeinträchtigt die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes wohl nicht entscheidend. Entsprechend sieht etwa Experte Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel keinen Grund für Alarm. Seit mehreren Wochen breitet sich im Südosten Englands eine offensichtlich besonders ansteckende Coronavirus-Variante aus. Sollte sich dies bestätigen, so Neher gegenüber der Deutschen Presseagentur, seien deutlich schärfere Maßnahmen nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es sei aber auch denkbar, dass die derzeitige verstärkte Ausbreitung dieser Variante Zufall sei – und etwa auf ein so genanntes Superspreading-Ereignis zurückgehe.

Virus-Mutationen sind nicht ungewöhnlich. Da ein Impfstoff eine Immunreaktion gegen gleich mehrere Virusmerkmale erzeugt, wirkten sich Veränderungen einzelner Merkmale deshalb nicht unbedingt auf die Wirksamkeit einer Impfung aus, sagte Neher. Die weitere Dynamik müsse man genau beobachten.