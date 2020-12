Die angekündigten Corona-Schnelltests vor Weihnachten stoßen mancherorts auf Kritik. Deshalb hat der Arbeiter-Samariter-Bund in Karlsruhe am Wochenende drei geplante Test-Angebote abgesagt. In Appenweier im Ortenaukreis will der ASB die Aktion aber wie geplant durchführen. Allgemeine Massentests würden das ohnehin überlastete Gesundheitsamt und die Abstrichstellen gerade an den Feiertagen noch zusätzlich belasten, heißt es. Und negative Testergebnisse würden die Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Deshalb beuge sich der ASB dem ausdrücklichen Wunsch von Stadt und Landkreis Karlsruhe, dort kein solches „Freitesten“ vor dem weihnachtlichen Familienbesuch anzubieten. In Südbaden finden Corona-Schnelltests laut Sozialministerium in Appenweier und Offenburg, Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen und Schopfheim statt. Außerdem in Rottweil, Villingen und Schwenningen - sowie in Wehingen, Trossingen und Spaichingen. Das Land stellt rund 80.000 Antigen-Schnelltests kostenlos zur Verfügung – in erster Linie für angehörige von Risikogruppen. Ehrenamtliche verschiedener Hilfsdienste führen diese am 23. und 24. Dezember durch.