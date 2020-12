Ex-Eishockeyprofi Dany Bousquet arbeitet nach seinem Aus beim Eishockey inzwischen bei der Post. In der Nähe von Freiburg stellt der 47-Jährige ehemalige Profi-Sportler Briefe und Pakete zu – das heißt täglich rund 15 Kilometer zu Fuß. Der gebürtige Kanadier hatte unter anderem beim EHC Freiburg und den Kassel Huskies gespielt. Nach einer Knieverletzung beendete er 2010 seine Karriere. Wegen seiner eindrucksvollen Torbilanz hat die nordamerikanische East Coast Hockey League ihn erst in diesem Jahr in ihre Hall of Fame aufgenommen.