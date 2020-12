Trotz eines Demonstrationsverbots haben sich in der Freiburger Innenstadt Anhänger der "Querdenker" versammelt. Die Polizei war bis in den Samstagabend mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs.

Die Anhänger der "Querdenken"-Bewegung wollten am Samstag eigentlich groß in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) demonstrieren. Ursprünglich hatten sie eine Versammlung mit 10.000 Teilnehmenden, später mit knapp 4.000 Teilnehmenden angekündigt. Das hatte die Stadt jedoch verboten. Weil am Rhein befürchtete Verstöße gegen die Corona-Regeln und somit eine große Ansteckungsgefahr. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte das Verbot, indem es einen Eilantrag der "Querdenker" gegen das Verbot ihrer Demo ablehnte.

Die "Querdenken"-Bewegung steht unter Beobachtung des Landesamts für Verfassungsschutz. Es lägen "hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung" vor, hatte die Behörde Anfang Dezember erklärt. Die Gruppe geht seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen auf die Straße.

Mini-Demo in Weil am Rhein, mehr Protestierende in Freiburg

Trotz Verbots versammelte sich am Samstagmittag in Weil am Rhein kurzzeitig ein Dutzend "Querdenker". Die Polizei stand der Gruppe mit 20 Mannschaftswagen und vier Polizeipferden gegenüber. Ein Großteil der Demonstrierenden hatte sich jedoch über die sozialen Netzwerke anders abgesprochen und verlagerte seinen Schwerpunkt nach Freiburg. Als sich das abzeichnete, hatte auch die Universitätsstadt ein Demonstrationsverbot erlassen.

Mehrere hundert "Querdenker" auf dem Platz der alten Synagoge

In Freiburg kamen am Nachmittag zunächst mehrere hundert Personen zu einer spontanen Kundgebung. Sie verteilten sich auf dem Platz der alten Synagoge obwohl die ursprünglich geplante Versammlung untersagt wurde. Maskenpflicht und Abstandsregel wurden vielfach missachtet. Die Polizei löste die Versammlung auf.

Polizei bis in den Abend im Einsatz

Die Demonstranten zogen in mehreren kleineren Gruppen durch das Freiburger Stadtgebiet und mussten mehrfach aufgefordert werden, sich nicht erneut zu versammeln. Am frühen Abend vereinigten sich dennoch mehrere Gruppen. Die Polizei kesselte darauf rund 70 Personen ein, nahm die Personalien auf und erteilte Platzverweise. Unter den Protestierenden befand sich auch "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg. Durch die nicht genehmigte Versammlung und den Polizeieinsatz wurde eine Straßenbahnlinie für mehrere Stunden blockiert.

Den Schweigemarsch am Sonntag hatte die Stadt Stuttgart unter Auflagen genehmigt. Angemeldet hatte die Versammlung eine Privatperson aus Schwäbisch Gmünd, die den Marsch als "Demo zum Erhalt der Demokratie" verstanden wissen wollte. Auch auf der Homepage der Bewegung "Querdenken711" wurde dafür geworben. Laut Polizei gab es bis zum Nachmittag keine besonderen Vorkommnisse.