Die Deutsche Bahn will am Montag den Zugverkehr auf der Strecke der Dreiseenbahn zwischen Titisee und Schluchsee wieder aufnehmen. Seit Anfang September war an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an den Haltestellen der 19 Kilometer langen Strecke gearbeitet worden. Die Züge verkehren im Stundentakt und sind ab Titisee mit Zügen von und nach Freiburg gekoppelt.