Gegner der Corona-Politik dürfen sich nach einem Gerichtsbeschluss nicht wie geplant am Samstagmorgen in Weil am Rhein versammeln. Eine «Querdenken»-Demo mit angemeldeten 3.570 Teilnehmern bleibt verboten, wie der Verwaltungsgerichtshof in zweiter und letzter Instanz entschied. Die Stadt Weil am Rhein hatte die Demo untersagt aus Angst, das Virus könne sich bei der Großveranstaltung verbreiten und die Virus-Lage im Kreis Lörrach verschärfen. Dies umso mehr, da bei dem Antragsteller nicht zu erwarten sei, dass er Atemschutz trage oder als Versammlungsleiter bei den Teilnehmern auf das Tragen der Maske hinwirke, hieß es.