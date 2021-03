Der Chaos Computer Club in Freiburg ruft zu Weihnachten dazu auf, ausgediente Laptops zu spenden. Der Verein hat in den letzten Wochen eine Vielzahl von Hardwarespenden erhalten, die von Privatpersonen oder Firmen aussortiert wurden, heißt es in einer Mitteilung. Diese wurden an bedürftige Menschen in der Region verteilt. Sie werden benötigt von Schülern und Schülerinnen im Distanzunterricht, älteren Menschen mit kleiner Rente, Studierenden, Personen mit Migrationshintergrund oder Menschen in der Obdachlosenhilfe. Für die Teilnahme an Webkonferenzen, das Schreiben von Texten und E-Mails, für Internetrecherche oder Bewerbungen brauche es keinen Hochleistungsrechner, so der Freiburger Computerclub, da reiche häufig auch ein alter Laptop.