Das baden-württembergische Sozialministerium stellt kurz vor Weihnachten an 150 Standorten insgesamt 80.000 kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung. In Südbaden gibt es Teststationen in Offenburg, Rottweil, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Spaichingen, Trossingen, Appenweier, Schopfheim, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen. Das Ministerium will damit erreichen, dass niemand das Weihnachtsfest alleine verbringen muss. Die Teststationen sind am 23. und 24. Dezember geöffnet.