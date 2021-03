Die südbadische Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat an die Bevölkerung in den Grenzregionen appelliert, während des Lockdowns auf nicht notwendige Fahrten in die Schweiz und ins Elsass zu verzichten. Auf Einkäufe, Restaurantbesuche und Skifahren in den Nachbarländern sollte in den kommenden Wochen zum Schutz der Gesundheit der Menschen im Dreiländereck verzichtet werden.